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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе ножом ранили подростка

В Невском районе ножом ранили подростка

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
Подростки случайно обрызгали велосипедиста водой из лужи, тот полез в драку и ударил одного из парней в грудь.

Накануне вечером около 20:00 в службу «112» позвонил 15-летний петербуржец и сообщил о ножевом ранении у дома 2 по проспекту Пятилеток. Прибывшие на место происшествия наряды полиции, ГИБДД и Росгвардии установили, что десятью минутами ранее в результате конфликта неизвестный мужчина ножом ударил 16-летнего парня, жителя Звездного.
Подросток с ножевым ранением груди, в тяжелом состоянии госпитализирован Детскую городскую больницу № 19 имени Раухфуса. Злоумышленник скрылся.
Полицейские просмотрели запись с камеры видеонаблюдения на доме 2 по проспекту Пятилеток. Правоохранители разыскивают худощавого мужчину 30-35 лет, ростом около 190 см, в серо-синей куртке и черных брюках, с большим коричневым рюкзаком за спиной. Подозреваемый уехал на велосипеде.
Один из друзей пострадавшего рассказал, как все было. Трое старшеклассников отмечали вчера  день рождения одного в ресторане на улице Бадаева. Потом пошли гулять, по пути купили и употребили алкоголь. По дороге к ним присоединились еще один подросток и две девушки. Двое ребят дурачились, брызгая друг на друга из лужи, и случайно попали в велосипедиста, проезжавшего мимо. В ходе словесного конфликта мужчина положил велосипед на газон и пошел на компанию. Один из парней достал газовый баллончик, пострадавший и третий подросток бросились их разнимать. Велосипедист достал нож и ударил 16-летнего Илью в грудь.
Этого момента, похоже, никто не заметил. Подростки пошли в сторону метро, а Илья стал терять сознание. Друзья увидели кровь на его груди, и вызвали скорую.

Источник: Конкретно.ру
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