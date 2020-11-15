В Невском районе ножом ранили подростка

Накануне вечером около 20:00 в службу «112» позвонил 15-летний петербуржец и сообщил о ножевом ранении у дома 2 по проспекту Пятилеток. Прибывшие на место происшествия наряды полиции, ГИБДД и Росгвардии установили, что десятью минутами ранее в результате конфликта неизвестный мужчина ножом ударил 16-летнего парня, жителя Звездного.

Подросток с ножевым ранением груди, в тяжелом состоянии госпитализирован Детскую городскую больницу № 19 имени Раухфуса. Злоумышленник скрылся.

Полицейские просмотрели запись с камеры видеонаблюдения на доме 2 по проспекту Пятилеток. Правоохранители разыскивают худощавого мужчину 30-35 лет, ростом около 190 см, в серо-синей куртке и черных брюках, с большим коричневым рюкзаком за спиной. Подозреваемый уехал на велосипеде.

Один из друзей пострадавшего рассказал, как все было. Трое старшеклассников отмечали вчера день рождения одного в ресторане на улице Бадаева. Потом пошли гулять, по пути купили и употребили алкоголь. По дороге к ним присоединились еще один подросток и две девушки. Двое ребят дурачились, брызгая друг на друга из лужи, и случайно попали в велосипедиста, проезжавшего мимо. В ходе словесного конфликта мужчина положил велосипед на газон и пошел на компанию. Один из парней достал газовый баллончик, пострадавший и третий подросток бросились их разнимать. Велосипедист достал нож и ударил 16-летнего Илью в грудь.

Этого момента, похоже, никто не заметил. Подростки пошли в сторону метро, а Илья стал терять сознание. Друзья увидели кровь на его груди, и вызвали скорую.