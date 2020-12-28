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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер перевел аферистам 550 000 рублей

В Петербурге пенсионер перевел аферистам 550 000 рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Мошенники обманули 73-летнего капитан первого ранга в отставке

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 73-летний капитан первого ранга в отставке. Ведущий научный 
сотрудник головной организации МО РФ по проблеме обеспечения безопасности ядерного оружия при его эксплуатации в Вооруженных Силах рассказал, что 9 декабря его мобильный телефон «атаковала» неизвестная девушка с номера с кодом Москвы. Незнакомка представилась сотрудницей Сбербанка и сообщила, что со счета военного была совершена попытка снятия денег и ему необходимо  перевести свои средства на другой банковский счет.
Мужчина отправился к банкомату на Стрельбищенской улице и перевел на  неизвестный банковский счет 550 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
По данным АН «Оперативное прикрытие», потерпевший - профессиональный военный, капитан 1 ранга в отставке. В настоящее время  – доктор технических наук, профессор, кибернетик. Профессор Международного и Смольного университетов. Член клуба альпинистов Русского Географического общества, первую поездку в горы осуществил в 1959 году, последнее – в 1999. Мастер спорта СССР с 1975 года.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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