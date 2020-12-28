В Петербурге пенсионер перевел аферистам 550 000 рублей

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 73-летний капитан первого ранга в отставке. Ведущий научный

сотрудник головной организации МО РФ по проблеме обеспечения безопасности ядерного оружия при его эксплуатации в Вооруженных Силах рассказал, что 9 декабря его мобильный телефон «атаковала» неизвестная девушка с номера с кодом Москвы. Незнакомка представилась сотрудницей Сбербанка и сообщила, что со счета военного была совершена попытка снятия денег и ему необходимо перевести свои средства на другой банковский счет.

Мужчина отправился к банкомату на Стрельбищенской улице и перевел на неизвестный банковский счет 550 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По данным АН «Оперативное прикрытие», потерпевший - профессиональный военный, капитан 1 ранга в отставке. В настоящее время – доктор технических наук, профессор, кибернетик. Профессор Международного и Смольного университетов. Член клуба альпинистов Русского Географического общества, первую поездку в горы осуществил в 1959 году, последнее – в 1999. Мастер спорта СССР с 1975 года.