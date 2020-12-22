В период времени с 14 по 16 декабря 66-летнему мужчине, проживающему на проспекте Энгельса, на сотовый телефон звонил с двух номеров с кодом Москвы неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Злоумышленник сообщил мужчине, что неизвестные якобы пытаются у петербуржца снять деньги с его банковской карты.
Мошенник уговорил пенсионера «для пресечения несанкционированного списания» оформить кредит и все свои сбережения перевести на другой банковский счет. Мужчина отправился к банкомату на улице Симонова и перевел на указанный неизвестным счет 2 177 120 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера почти 2,2 миллионов рублей
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Опубликовал: Fedorov
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Многочисленные предупреждения о телефонных мошенниках не были услышаны 66-летний жителем Выборгского района Петербурга
В период времени с 14 по 16 декабря 66-летнему мужчине, проживающему на проспекте Энгельса, на сотовый телефон звонил с двух номеров с кодом Москвы неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Злоумышленник сообщил мужчине, что неизвестные якобы пытаются у петербуржца снять деньги с его банковской карты.
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