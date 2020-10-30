В Петербурге задержали угонщика «Мерседеса»

Поздним вечером 26 октября 2020 года в полицию поступило заявление от 29-летнего мужчины, работающего стилистом, о том, что неизвестный похитил его автомобиль «Мерседес», припаркованный у дома 42 на проспекте Ветеранов. Ущерб составил 500 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). При этом владелец пояснил, что накануне потерял один из комплектов ключей от иномарки, и злоумышленники могли этим воспользоваться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, полицейские Кировского района Санкт-Петербурга отследили маршрут передвижения похищенной иномарки. Накануне в п. Стрельна похищенный автомобиль обнаружен с подложными номерами, а подозреваемый в его краже задержан.

Им оказался 30-летний гражданин одной из стран Закавказья по имени Важико. Ранее он судим за кражу и угон.

С подозреваемым проводятся процессуальные действия. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям в Санкт-Петербурге.