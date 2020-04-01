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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали автоугонщиков

В Петербурге задержали автоугонщиков

0
34
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Полицейские Пушкинского района Петербурга раскрыли кражу дорогостоящей иномарки

В минувший понедельник к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась гражданка, которая заявила о том, что днем неизвестный злоумышленник от дома 16 по Московскому шоссе похитил автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе проведения оперативно-розысках мероприятий сотрудниками полиции у дома 145 по Витебскому проспекту были задержаны двое ранее неоднократно судимых мужчины, 31-летний и 40-летний мужчины, которые полностью изобличены в содеянном. Похищенный автомобиль передан владельцу под сохранную расписку.

Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район угон кража автомобиль
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