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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти раскрыли кражу строительного крана

В Ленобласти раскрыли кражу строительного крана

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Расследование кражи дорогостоящей техники привело полицейских в Псковскую область, где подозреваемый был задержан

В полицию поступила информация о том, что в ночь на 13 августа 2020 года с огороженной охраняемой строительной площадки на шоссе Энтузиастов в городе Кириши неизвестный похитил строительный колесный автокран. Ущерб составил 4 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

17 августа в городе Себеж Псковской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  и полиции Киришского района обнаружили похищенный кран и задержали его водителя, причастного к краже. Задержанным оказался 39-летний неработающий житель города Отрадное Ленобласти.

Подозреваемый  задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район кража спецтехника
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