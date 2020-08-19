В Ленобласти раскрыли кражу строительного крана

В полицию поступила информация о том, что в ночь на 13 августа 2020 года с огороженной охраняемой строительной площадки на шоссе Энтузиастов в городе Кириши неизвестный похитил строительный колесный автокран. Ущерб составил 4 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

17 августа в городе Себеж Псковской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и полиции Киришского района обнаружили похищенный кран и задержали его водителя, причастного к краже. Задержанным оказался 39-летний неработающий житель города Отрадное Ленобласти.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.