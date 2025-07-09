Власти Петербурга доказали свою эффективность

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица вошла в топ-3 по эффективности органов власти. По результатам оценки, Санкт-Петербург продемонстрировал высокие показатели в различных сферах деятельности органов власти.

Эксперты отметили слаженную работу городских служб и эффективное взаимодействие с жителями. Рейтинг оценивает деятельность органов власти по ряду критериев, включая качество управления, уровень жизни горожан, развитие инфраструктуры и другие важные показатели. Благодаря этому, Санкт-Петербург занял одну из лидирующих позиций.

Вклад в достижение высоких результатов вносят компетентные специалисты и ответственный подход к работе. Это позволяет городу занимать высокие места в подобных рейтингах и подтверждает эффективность работы органов власти.



