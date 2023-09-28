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Питерец.ру » Общество » В Петербурге начал работу Форум контрольных органов

В Петербурге начал работу Форум контрольных органов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Петербурге открылся Форум контрольных органов

В Петербурге начал работу Форум контрольных органов. Он объединил представителей федеральных и региональных органов власти, сотрудников муниципалитетов, ведущих деловых объединений, научных и образовательных организаций.

Приветствуя участников и гостей, губернатор Александр Беглов напомнил, что Форум контрольных органов ежегодно проводится с 2017 года и вносит большой вклад в совершенствование контрольно-надзорной деятельности.

«Контроль и надзор – неизменные составляющие любой управленческой деятельности. Они должны быть эффективными для государства, результативными для общества и конструктивными для бизнеса. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поручил обеспечить переход от проведения проверок к профилактическим мероприятиям», - сказал губернатор Александр Беглов.

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Источник: Администрация Петербурга
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