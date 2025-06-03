СПб в числе лидеров по реализации нацпроекта «Семья»

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург демонстрирует высокие результаты в рамках нацпроекта «Семья». Северная столица вошла в число лидеров рейтинга по реализации этого проекта.

В рамках нацпроекта «Семья» выполняются различные программы и инициативы, направленные на поддержку семей с детьми, укрепление института семьи и демографическое развитие. Благодаря активной работе городских властей и социальных служб, СПб смог достичь высоких показателей в реализации этих программ.

Это подтверждает эффективность работы городских служб и их ориентированность на поддержку семей. Такие результаты способствуют улучшению качества жизни горожан и укреплению семейных ценностей в обществе.