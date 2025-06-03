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Питерец.ру » Общество » СПб в числе лидеров по реализации нацпроекта «Семья»

СПб в числе лидеров по реализации нацпроекта «Семья»

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Global Look Press
СПб лидирует в нацпроекте «Семья»: город показывает отличные результаты в рамках нацпроекта, направленного на поддержку семей

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург демонстрирует высокие результаты в рамках нацпроекта «Семья». Северная столица вошла в число лидеров рейтинга по реализации этого проекта.
В рамках нацпроекта «Семья» выполняются различные программы и инициативы, направленные на поддержку семей с детьми, укрепление института семьи и демографическое развитие. Благодаря активной работе городских властей и социальных служб, СПб смог достичь высоких показателей в реализации этих программ.
Это подтверждает эффективность работы городских служб и их ориентированность на поддержку семей. Такие результаты способствуют улучшению качества жизни горожан и укреплению семейных ценностей в обществе.
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