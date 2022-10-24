В Петербурге создан оперативный штаб в связи с режимом базовой готовности

Губернатор Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» по координации деятельности органов власти субъектов РФ при введении различных уровней реагирования. Заседание провел председатель комиссии Государственного Совета по этому направлению, мэр Москвы Сергей Собянин.

Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 на территории Санкт‑Петербурга введен уровень режима базовой готовности.

Для реализации мер, предусмотренных Указом Президента, в Петербурге создан Оперативный штаб под руководством губернатора. В его состав включены члены городского правительства, руководители силовых, правоохранительных и надзорных ведомств.

Задача штаба - координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной власти и организаций по выполнению Указа Президента.