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Сборная Правительства Петербурга вошла в тройку призёров Кубка органов госвласти по футболу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Сборная Правительства Санкт-Петербурга вошла в тройку призёров Кубка органов госвласти по футболу

В Москве на стадионе «Лужники» прошли игры в рамках Кубка органов государственной власти по футболу. За лидерство боролись шесть команд: Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, правительств Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Матчи проходили по круговой системе в один круг. В итоге первое место заняла команда Администрации Президента РФ. Петербургская сборная завоевала «бронзу». В её составе выступили заместитель Председателя Законодательного Собрания Павел Иткин и представитель Законодательного Собрания при Правительстве Санкт-Петербурга Михаил Барышников.

– Помимо прекрасного настроения и хорошей атмосферы Кубок органов госвласти подарил возможность познакомиться с бывшими футболистами сборной России Павлом Погребняком, Романом Широковым и Александром Мостовым, – поделился он впечатлениями о турнире.

Кубок органов госвласти по футболу проводится с 2013 года. Его цель – пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских связей между представителями высших законодательных и исполнительных органов государственной власти нашей страны. В 2023 году турнир приурочили к 100-летию московского спорта. Он вошёл в спортивную программу Петербургского международного экономического форума.

Источник: ЗАКС
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