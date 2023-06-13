Сборная Правительства Петербурга вошла в тройку призёров Кубка органов госвласти по футболу

В Москве на стадионе «Лужники» прошли игры в рамках Кубка органов государственной власти по футболу. За лидерство боролись шесть команд: Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, правительств Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Матчи проходили по круговой системе в один круг. В итоге первое место заняла команда Администрации Президента РФ. Петербургская сборная завоевала «бронзу». В её составе выступили заместитель Председателя Законодательного Собрания Павел Иткин и представитель Законодательного Собрания при Правительстве Санкт-Петербурга Михаил Барышников.

– Помимо прекрасного настроения и хорошей атмосферы Кубок органов госвласти подарил возможность познакомиться с бывшими футболистами сборной России Павлом Погребняком, Романом Широковым и Александром Мостовым, – поделился он впечатлениями о турнире.

Кубок органов госвласти по футболу проводится с 2013 года. Его цель – пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских связей между представителями высших законодательных и исполнительных органов государственной власти нашей страны. В 2023 году турнир приурочили к 100-летию московского спорта. Он вошёл в спортивную программу Петербургского международного экономического форума.