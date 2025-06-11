Петербург в числе лидеров по продолжительности жизни

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно последним данным, Петербург вошел в число регионов с высокой продолжительностью жизни. Этот показатель в Северной столице составляет 76,2 года.

Это свидетельствует о высоком уровне здравоохранения и благоприятных условиях для жизни в городе. Власти и медучреждения продолжают работать над улучшением качества жизни горожан и повышением е продолжительности.

Эксперты отмечают, что на продолжительность жизни влияют различные факторы, включая качество медицинских услуг, экологическую обстановку, уровень стресса и образ жизни. В Петербурге реализуются программы, направленные на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний. Это позволяет городу сохранять высокие позиции в рейтингах регионов с продолжительной жизнью.