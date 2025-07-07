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Питерец.ру » Политика » БРИКС становится влиятельнее G7

БРИКС становится влиятельнее G7

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
На бразильском саммите Владимир Путин высказался о роли БРИКС на международной арене

«Питерец.ру» сообщает, что президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии саммита в Бразилии, где заявил, что БРИКС (объединение, включающее в себя Бразилию, РФ, Индию, Китай, ЮАР и некоторые другие страны) значительно превосходит «Большую семерку» (G7) по своему потенциалу и влиянию на мировой арене.

Российский лидер подчеркнул, что страны BRIKS активно взаимодействуют в различных сферах, включая экономику, политику и культуру. Это способствует укреплению позиций стран-участниц на международной арене и их влиянию на глобальные процессы. Выступление Путина на саммите стало важным событием, которое привлекло внимание мировой общественности к роли БРИКС в современном мире.

Со словами Путина нельзя не согласиться. В мире наблюдается тенденция многополярности. Ну а «семерка» начинает утрачивать свое былое влияние. По крайней мере, оно уже проявляется не на таком уровне, как раньше.

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