Большая Пятерка укрепляется

Пока США и их союзники взаимодействует в формате G7, Россия продолжает взаимодействовать со странами БРИКС. Это объединение, которое включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, набирает серьезные обороты.

БРИКС можно назвать Большой Пятеркой, ведь в этом объединении участвуют очень влиятельные страны, которые не собираются плясать под дудку Запада. Сотрудничество в рамках этого объединения развивается большими темпами. В частности, товарооборот РФ с другими странами Большой Пятерки вырос на 38%.

На днях прошел очередной саммит БРИКС, в котором помимо «пятерки» приняли участие лидеры еще 13 государств. Мероприятие прошло под председательством главы КНР. Во время саммита участники обсуждали темы пандемии, продовольственного кризиса и укрепления экономического сотрудничества. Намечаются пути взаимодействия с другими международными объединениями.

«Питерец.ру» отмечает, что позиции России на международной арене достаточно сильны. Это показал ПМЭФ-2022, а также саммит БРИКС-Плюс. Есть немало стран, которые имеют схожие с нами ценности и готовы взаимодействовать.