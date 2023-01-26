«Питерец.ру» отмечает, что объединение БРИКС продолжает развиваться. Эта структура, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2023 году саммит БРИКС состоится в августе.

По словам Сергея Лаврова, одним из вопросов, который будет обсуждаться в рамках данного объединения – это создание собственной валюты. В этом направлении прозвучали соответствующие инициативы. Естественно, вопросы будут прорабатываться.

Гегемония Запада и доллара многим надоела. Поэтому возникает необходимость создания альтернативных валют, которые будут более выгодны государствам БРИКС. Но, помимо этого, есть и другие вопросы, требующие серьезного обсуждения.

Напоминаем, что Запад развернул войну против России. Причем ведет ее, использую Украину как разменную карту. В военной операции участвуют жители различных регионов России, в том числе – Петербурга и Ленобласти.