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Питерец.ру » Экономика » Появится валюта БРИКС?

Появится валюта БРИКС?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
finversia.ru
Страны БРИКС обсудят вопрос создания общей валюты

«Питерец.ру» отмечает, что объединение БРИКС продолжает развиваться. Эта структура, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2023 году саммит БРИКС состоится в августе.

По словам Сергея Лаврова, одним из вопросов, который будет обсуждаться в рамках данного объединения – это создание собственной валюты. В этом направлении прозвучали соответствующие инициативы. Естественно, вопросы будут прорабатываться.

Гегемония Запада и доллара многим надоела. Поэтому возникает необходимость создания альтернативных валют, которые будут более выгодны государствам БРИКС. Но, помимо этого, есть и другие вопросы, требующие серьезного обсуждения.

Напоминаем, что Запад развернул войну против России. Причем ведет ее, использую Украину как разменную карту. В военной операции участвуют жители различных регионов России, в том числе – Петербурга и Ленобласти.

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