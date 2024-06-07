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Питерец.ру » Политика » Президент РФ встретился с некоторыми коллегами

Президент РФ встретился с некоторыми коллегами

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21
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Путин встретился в Петербурге с главами других государств

«Питерец.ру» сообщает, что на форуме в Петербурге у Владимира Путина были запланированы встречи с главами некоторых государств. Как и ожидалось, эти беседы прошли накануне.

Владимир Владимирович переговорил со своим коллегой из Боливии господином Арсе (на фото). По словам Путина, лидер этой южноафриканской страны внесет серьезный вклад в работу форума. В свою очередь, Арсе подчеркнул прочный фундамент взаимоотношений России и Боливии, а также выразил уверенность, что товарооборот между странами будет расти.

Также Путин встретился с президентами Сервии и Зимбабве – Додиком и Мнангагвой, которые тоже приехали на форум. Еще российский лидер пообщался с госпожой Роуссефф – главой банка, созданного государствами БРИКС.

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