Президент РФ встретился с некоторыми коллегами

«Питерец.ру» сообщает, что на форуме в Петербурге у Владимира Путина были запланированы встречи с главами некоторых государств. Как и ожидалось, эти беседы прошли накануне.

Владимир Владимирович переговорил со своим коллегой из Боливии господином Арсе (на фото). По словам Путина, лидер этой южноафриканской страны внесет серьезный вклад в работу форума. В свою очередь, Арсе подчеркнул прочный фундамент взаимоотношений России и Боливии, а также выразил уверенность, что товарооборот между странами будет расти.

Также Путин встретился с президентами Сервии и Зимбабве – Додиком и Мнангагвой, которые тоже приехали на форум. Еще российский лидер пообщался с госпожой Роуссефф – главой банка, созданного государствами БРИКС.