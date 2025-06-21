Президент Индонезии проигнорировал G7

«Питерец.ру» отмечает, что одним из высокопоставленных гостей ПЭМФ-2025 стал президент Индонезии Прабово Субианто. Причем индонезийский лидер предпочел этот визит участию в саммите G7, куда его тоже позвали.

Вместо встречи глав государств «Большой семерки», президент Индонезии принял решение посетить форум в Петербурге. Господин Субианто подчеркнул, что уважает G7, но на ПМЭФ его пригласили раньше, и он уже пообещал приехать.

Такой выбор подчеркивает растущую значимость экономических связей с Россией для Индонезии. Участие в ПМЭФ позволит индонезийской стороне обсудить перспективы сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, инвестиции и энергетику.

Решение президента Индонезии отражает многовекторность внешней политики страны и стремление к диверсификации экономических партнеров. В условиях меняющейся геополитической обстановки Индонезия активно развивает отношения с различными государствами, включая Россию и Китай.