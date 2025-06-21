ента новостей

08:58
Президент Индонезии проигнорировал G7
08:38
Появится памятник Жириновскому?
01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
10:28
Путин встретился с главами информагенств
10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
17:07
Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»
17:04
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
17:00
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург
16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Президент Индонезии проигнорировал G7

Президент Индонезии проигнорировал G7

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ru.wikipedia.org
Глава Индонезии выбрал форум в Петербурге, а не на встречу G7

«Питерец.ру» отмечает, что одним из высокопоставленных гостей ПЭМФ-2025 стал президент Индонезии Прабово Субианто. Причем индонезийский лидер предпочел этот визит участию в саммите G7, куда его тоже позвали.

Вместо встречи глав государств «Большой семерки», президент Индонезии принял решение посетить форум в Петербурге. Господин Субианто подчеркнул, что уважает G7, но на ПМЭФ его пригласили раньше, и он уже пообещал приехать.

Такой выбор подчеркивает растущую значимость экономических связей с Россией для Индонезии. Участие в ПМЭФ позволит индонезийской стороне обсудить перспективы сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, инвестиции и энергетику.

Решение президента Индонезии отражает многовекторность внешней политики страны и стремление к диверсификации экономических партнеров. В условиях меняющейся геополитической обстановки Индонезия активно развивает отношения с различными государствами, включая Россию и Китай.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-09-2024, 08:07
Укрепляем связи с Индонезией
9-04-2025, 08:44
Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня
30-04-2022, 14:04
Белый дом готовится к потенциальной схватке между Байденом и Путиным на G20
18-06-2025, 09:23
Стартует ПМЭФ-2025: общие ценности и многополярный мир
17-06-2025, 17:12
ПМЭФ посетит замглавы Госсовета КНР
7-07-2022, 10:18
Путин будет на саммите G-20

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
Вчера, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
Вчера, 10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
Вчера, 10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
Наверх