Белый дом готовится к потенциальной схватке между Байденом и Путиным на G20

Президент Джо Байден и его советники все еще ведут переговоры о том, как подойти к ноябрьскому саммиту Большой двадцатки, организаторы которого в пятницу получили подтверждение, что президент России Владимир Путин планирует принять участие.

Байден заявил, что Россию следует исключить из G20. Высокопоставленные члены его администрации покинули мероприятия G20, на которых присутствуют российские делегаты. И были переговоры с Индонезией, принимающей саммит, об усилении осуждения России.

Но решение о бойкотировании саммита лидеров, до которого еще полгода, не принято. Официальные лица заявили, что вряд ли в ближайшее время будет принято решение, поскольку они взвешивают недостатки пропуска мероприятия и уступки стола России и Китаю.

«Президент публично выразил свое несогласие с участием президента Путина в G20», — заявила в пятницу пресс-секретарь Джен Псаки.

Она сказала, что еще слишком рано говорить о том, как будет выглядеть саммит.

«До него еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, как предсказать, мы не можем предсказать на данный момент, как это будет выглядеть», — сказала она.

Белый дом уверен, что G20 коллективно не исключит Россию из своих рядов, поскольку решение, скорее всего, потребует консенсуса, а Китай ясно дал понять, что не поддерживает такой шаг.

Псаки сказала, что Белый дом понял, что Индонезия пригласила Путина присутствовать до начала специальной военной операции России в Украину. Однако в заявлении президент страны подчеркнул единство стран-членов.

«Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность — это ключи к восстановлению и развитию мировой экономики», — заявил в пятницу президент Джоко Видодо в заявлении кабинета министров Индонезии, подтвердив, что Путин принял его приглашение.

Ранее на этой неделе Видодо также направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, который написал в Твиттере, что «благодарен» за приглашение, но не уточнил, будет ли он присутствовать на саммите.

Согласно заявлению, Видодо разговаривал с Путиным и Зеленским в ходе отдельных телефонных разговоров на этой неделе, во время которых он передал российскому президенту важность «немедленного» прекращения войны в Украине и желание Индонезии внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Видодо сказал, что передал Зеленскому готовность Индонезии оказать гуманитарную помощь Украине, но не военную помощь, что, по его словам, запрещено конституцией Индонезии и принципами ее внешней политики.

Подтверждение присутствия Путина создает потенциально сложный саммит на индонезийском острове Бали, который должен начаться в начале ноября. Чиновники Белого дома обдумывали ряд различных сценариев, в том числе потенциальную отправку делегации более низкого уровня или дистанционное участие. Но, по словам официальных лиц, личное присутствие Байдена по-прежнему считается наиболее вероятным исходом, даже если там будет и Путин.