«Питерец.ру» сообщает, что в ноябре этого года в Индонезии состоится саммит G20. Несмотря на сложную политическую обстановку, Владимир Путин примет участие в этом мероприятии. Официальное приглашение от индонезийского президента Видодо уже поступило.

Владимир Путин дал предварительное согласие на участие в саммите. При этом Соединенные Штаты призывали не приглашать российского лидера. Однако у Индонезии на этот счет оказалось свое мнение.

Мы видим, как величие США начинает рушиться. Но они не хотят этого признавать. На Западе наблюдается высокая инфляция, растут цены, возникают проблемы с некоторыми продуктами.

Однако в нашей стране в целом и в Петербурге в частности таких проблем нет. Ответные меры на санкции Запада сильно ударили по США и их союзникам. Так что этим мнимым властелинам уже давно пора пересмотреть свой подход.