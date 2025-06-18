Стартует ПМЭФ-2025: общие ценности и многополярный мир

«Питерец.ру» отмечает, что сегодня в Северной столице начинается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Там обсудят актуальные вопросы экономики и политики, включая общие ценности и формирование многополярного мира.

ПМЭФ станет площадкой для диалога между представителями бизнеса, власти и экспертного сообщества. Участники форума смогут обменяться опытом, идеями и наработками в различных сферах. Ожидается, что ПМЭФ-2025 станет значимым событием для развития международных экономических отношений и укрепления сотрудничества между странами.

В мероприятии примет участие глава РФ Владимир Путин. Предполагается, что он встретится с руководителями информационных агентств, главой банка БРИКС, советником короля Бахрейна, генеральным секретарем ОПЕК и заместителем главы Китая. Кроме того, Путин примет участие в пленарном заседании форума.