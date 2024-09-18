Укрепляем связи с Индонезией

«Питерец.ру» отмечает, что между СПб и Индонезией установлена давняя связь. В 1956-м здесь побывал первый президент республики – господин Сукарно. Этот визит стал основой дальнейшего развития взаимоотношений.

В текущем году президентом Индонезии стала госпожа Прабово Субианто – дочь Сукарно. В июле она встретилась с Путиным, а теперь посетила Петербург, где уже пообщалась с Александром Бегловым.

Александр Дмитриевич подчеркнул особую роль Северной столицы в построении взаимоотношений РФ и Индонезии. В СПбГУ изучают индонезийский язык, также планируется возведение памятника президенту Сукарно.

По словам Беглова, Индонезия имеет огромное влияние в своем регионе, что связано с мудрой политикой властей этого государства. Несмотря на непростое время, Россия и Индонезия продолжают сотрудничество.