ента новостей

08:44
Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня
08:31
Произошло объединение писательских организаций в СПб
08:12
ГИБДД рекомендует не спешить с сезонной заменой резины
08:00
Самокатчики продолжают нарушать ПДД
01:32
Петербургский волейбольный «Зенит» – в финале Суперлиги: «Белогорье» повержено в трёх матчах
20:05
Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии
15:29
Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»
14:43
В Петербурге стартовал X Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
14:11
В Петербурге завершили подготовку разводных мостов к «большой» навигации
12:37
Открытие выставки «Жена космонавта»
12:34
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу
12:11
В центре Петербурга поймали мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников
12:03
В кафе на Бухарестской улице повар-мигрант нанес смертельный удар своему коллеге-соотечественнику
11:02
Трамп провоцирует мировой кризис
10:20
В Шушарах задержали подозреваемого в жестоком избиении собутыльника
09:58
В МВД предупредили о критической уязвимости Windows
09:49
Врачам в СПб платят немного
09:32
Когда в СПб ликвидируют свалки?
09:24
Международный турнир «Лига Боевого Самбо»
09:15
Жители СПб активно платят по счетам
16:35
В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля ограничат дорожное движение
14:10
Концерт музыки Антонио Вивальди в Эрмитаже
13:13
Новый способ кражи данных оставляет пользователей без денег
12:54
В Ленобласти разведчики Росгвардии отработали беспарашютное десантирование
12:46
В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»
10:18
В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу
10:05
Доля без ипотечных сделок в CПб превысила показатель Москвы
09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
09:52
В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль
09:47
В СПб закрыли кальянные
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня

Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году прибудет делегация из Китая

«Питерец.ру» сообщает, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) будет представлена делегация из Китая, причем на высоком уровне. Это событие подчеркивает значимость экономических связей между Россией и Китаем и открывает новые перспективы для сотрудничества в различных сферах.

Участники форума смогут обсудить актуальные вопросы взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, технологии и культуру. Эксперты отмечают, что присутствие китайской делегации способствует укреплению экономических связей и обмену опытом между специалистами из двух стран.

Ожидается, что ПМЭФ-2025 станет площадкой для плодотворного диалога и подписания важных соглашений, которые будут способствовать развитию экономических отношений между РФ и КНР.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-03-2025, 09:09
Отношения СПб и Сантьяго-де-Куба вышли на новый уровень
15-03-2025, 09:32
Петербург и Кханьхоа укрепляют связи
22-03-2025, 10:38
СПбГУ расширяет свое присутствие в мире
7-03-2025, 08:27
Возвращение генконсульства США в СПб: возможные перспективы
Сегодня, 08:31
Произошло объединение писательских организаций в СПб
1-06-2024, 10:25
Кто приедет на ПМЭФ-2024?

Происшествия на дорогах

7-04-2025, 09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
Наверх