«Питерец.ру» сообщает, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) будет представлена делегация из Китая, причем на высоком уровне. Это событие подчеркивает значимость экономических связей между Россией и Китаем и открывает новые перспективы для сотрудничества в различных сферах.

Участники форума смогут обсудить актуальные вопросы взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, технологии и культуру. Эксперты отмечают, что присутствие китайской делегации способствует укреплению экономических связей и обмену опытом между специалистами из двух стран.

Ожидается, что ПМЭФ-2025 станет площадкой для плодотворного диалога и подписания важных соглашений, которые будут способствовать развитию экономических отношений между РФ и КНР.