«Питерец.ру» сообщает, что один из наиболее влиятельных чиновников Китая посетит Санкт-Петербург. В Северную столицу приедет замглавы Госсовета КНР Дин Сюэсян, который возглавит китайскую делегацию на ПМЭФ.

Это подчеркивает продолжающееся укрепление международных связей и развитие сотрудничества между Россией и Китаем в различных сферах. Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы экономического партнёрства, культурного обмена и других направлений взаимодействия.

Визит столь высокопоставленного лица на ПМЭФ подчеркивает и важность Санкт-Петербурга как одного из центров международного сотрудничества. Город активно развивает внешнеэкономические связи, и приезд китайского чиновника высшего ранга станет дополнительным стимулом для реализации совместных проектов.