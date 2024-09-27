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Питерец.ру » Политика » Финны накаляют обстановку

Финны накаляют обстановку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Финляндия может расположить натовские войска недалеко от СПб

Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что страна может разместить местный штаб НАТО в Миккели. По крайней мере, в финском военном ведомстве выдвинули такое предложение.

Если инициатива будет реализована, то войска северно-европейской базы НАТО будут располагаться в 140 км от границы с РФ. При этом Миккели находится в 300 км от Петербурга. В том городе расположен штаб финских сухопутных войск. Теперь же могут быть добавлены силы Альянса.

«Питерец.ру» отмечает, что подобное заявление можно воспринимать как усиление и без того напряженной обстановки. Однако такой ход финской стороны не вызывает удивления, ведь ситуация уже давно достигла напряженности, когда в апреле 2023 года наш северный сосед вступил в НАТО.

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