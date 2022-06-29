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Турция снимает возражения против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Турция снимает возражения против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, устраняя серьезное препятствие для вступления двух стран в альянс

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил во вторник, что Турция согласилась поддержать заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, устранив серьезное препятствие для вступления двух стран в альянс.
Ниинистё заявил в своем заявлении, что совместный меморандум по этому вопросу был подписан Турцией, Финляндией и Швецией во вторник в Мадриде в преддверии важного саммита.
В совместном меморандуме подчеркивается обязательство Финляндии, Швеции и Турции «оказывать полную поддержку в случае угроз безопасности друг друга», — сказал Ниинистё.

«Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно», — добавил он.

Американские и европейские официальные лица ожидали от саммита потенциального прогресса в продвижении заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Две страны официально подали заявку на вступление в альянс безопасности в мае, чему способствовало вторжение России в Украину. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не поддержит заявки, обвиняя две страны в укрывательстве членов сепаратистской боевой Рабочей партии Курдистана, также известной как РПК, которую Турция считает террористической организацией.
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он «уверен» в том, что Финляндия и Швеция смогут успешно вступить в НАТО после подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании.

«Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, открывающее путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором учитываются опасения Турции, в том числе в отношении экспорта оружия и борьбы с терроризмом», — сказал Столтенберг, выступая перед журналистами в Мадриде после подписания меморандума.
В среду лидеры союзников примут решение о том, приглашать ли Финляндию и Швецию в НАТО, сказал он, добавив, что после этого решения необходимо будет пройти процесс ратификации во всех столицах стран НАТО.
Глава НАТО сказал, что после подписания этого трехстороннего меморандума он был «уверен» в том, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО.
Президент США Джо Байден и Эрдоган разговаривали по телефону перед саммитом и, как ожидается, встретятся в среду, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы ожидаем, что в какой-то момент завтра у президента Эрдогана и президента Байдена будет возможность поговорить», — сказал Салливан журналистам на борту Air Force One, но добавил, что детали встречи все еще прорабатываются.
«У встречи нет определенного времени или рамок, но у них будет возможность провести некоторое время вместе», — сказал он, отметив, что они обсудят «стратегические вопросы» между двумя странами.
Не далее как ранее во вторник Эрдоган сообщил журналистам, что разговаривал с Байденом по телефону перед отъездом в Мадрид, и сказал, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут в первую очередь, сказал Эрдоган.
«Рабочая партия Курдистана будет в нашей повестке дня на моих двусторонних встречах. Мы еще раз объясним нашу позицию Швеции и Финляндии. «Рабочая партия Курдистана не должна действовать в этих странах», — сказал он, добавив: «Если они хотят стать членами НАТО, они должны решить проблемы безопасности Турции». Нам не нужны сухие слова, нам нужны результаты».

Источник: CNN
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