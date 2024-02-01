Петербург хотят защитить от НАТО

«Питерец.ру» сообщает, что Минобороны РФ намерено усилить защиту некоторых регионов СЗФО, в их число входит и Петербург. Город будет усилен дополнительными дивизиями.

Также планируется восстановление Ленинградского военного округа, куда войдут и мотострелковые дивизии. Рассматривается вопрос по поводу размещения танковой дивизии, но окончательное решение еще не принято.

Усиленные защитные меры необходимы в связи с политикой НАТО. В этот блок недавно вступила Финляндия. Кроме того, нужно учитывать потенциальную угрозу от других соседей – Эстонии, Норвегии и Швеции. Эти данные озвучил эксперт Дмитрий Болтенков.

По его мнению, часть новых формирований необходимо разместить на Карельском полуострове. Это обеспечит Петербургу дополнительную защиту.