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Питерец.ру » Политика » 20 лет со дня 5 волны расширения НАТО

20 лет со дня 5 волны расширения НАТО

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Прошло 20 лет со дня пятого расширения блока НАТО на Восток

«Питерец.ру» отмечает, что накануне исполнилось ровно 20 лет со дня пятой волны расширения НАТО на Восток. В 2004 году к этому блоку присоединились Болгария, Румыния, Словакия, Словения и страны Прибалтики.

Эксперты отмечают, что Запад сделал все для разрушения взаимоотношений с Россией. В советский период было 3 расширения Альянса, но при развале СССР было дано обещание, что НАТО не станет больше расширяться на Восток.

Однако Соединенные Штаты и их союзники нам врали. Североатлантический альянс проводил политику расширения, постепенно приближаясь к нашим границам. При этом стремление России выстраивать партнерские отношения с блоком были отвергнуты.

Запад методично разрушал взаимодействие России с другими странами бывшего Советского Союза. Это поставило под угрозу общую систему безопасности. При этом взаимоотношения РФ и НАТО серьезно ухудшились после 5 волны расширения.

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