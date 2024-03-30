«Питерец.ру» отмечает, что накануне исполнилось ровно 20 лет со дня пятой волны расширения НАТО на Восток. В 2004 году к этому блоку присоединились Болгария, Румыния, Словакия, Словения и страны Прибалтики.

Эксперты отмечают, что Запад сделал все для разрушения взаимоотношений с Россией. В советский период было 3 расширения Альянса, но при развале СССР было дано обещание, что НАТО не станет больше расширяться на Восток.

Однако Соединенные Штаты и их союзники нам врали. Североатлантический альянс проводил политику расширения, постепенно приближаясь к нашим границам. При этом стремление России выстраивать партнерские отношения с блоком были отвергнуты.

Запад методично разрушал взаимодействие России с другими странами бывшего Советского Союза. Это поставило под угрозу общую систему безопасности. При этом взаимоотношения РФ и НАТО серьезно ухудшились после 5 волны расширения.