Пойдут ли финны на обострение?

Взаимоотношения России и НАТО перешли в разряд конфронтации. Запад открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране. При этом Североатлантический Альянс все ближе и ближе подступает к границам РФ.

Сейчас решается вопрос о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Скорее всего, эти страны станут частью данного блока. Для России очень важно, чтобы на территории наших северных соседей не появились постоянные военные базы.

Если же Финляндии пойдет на такой шаг, то со стороны РФ последуют ответные меры. Однако финское руководство не видит сейчас какой-либо необходимости в создании этих баз.

«Питерец.ру» отмечает, что на серьезное обострение не пойдут ни сами финны, ни НАТО. У Финляндии есть вопросы, по которым она взаимодействует с Россией. Отказываться от этого наши соседи пока не намерены.