Глава Финляндии Александр Стубб, вступивший в должность в марте этого года, призвал НАТО изменить риторику по отношению к РФ. Он считает, что нужно делать поменьше воинственных заявлений, а говориться к реальному столкновению, если оно произойдет.

При этом Стубб считает, что Россия не станет атаковать государства НАТО раньше 2030 года. Однако финский президент добавил, что Европе необходимо все равно быть готовой к худшему сценарию.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Неужели финны и другие европейцы считают, что Россия собирается на них напасть? Откуда взялись столь странные и ничем не подкрепленные доводы?»

Все это напоминает какую-то паранойю, причем без перспективы лечения и выздоровления. Агрессия, голословные обвинения, абсурд, маразм – вот что характерно для нынешних политиков недружественных стран.