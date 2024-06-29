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Питерец.ру » Политика » Прав ли Медведев в своей оценке итогов холодной войны?

Прав ли Медведев в своей оценке итогов холодной войны?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Дмитрий Медведев высказался о заблуждении США относительно победы в холодной войне – прав ли он?

«Питерец.ру» отмечает, что вчера в Северной столице завершился ПМЮФ-2024. Одним из главных событий этого юридического форума было выступление Дмитрия Медведева. 27 июня зампред Совбеза РФ принял участие в пленарном заседании, где затронул важные вопросы международного права.

Дмитрий Анатольевич заявил, что Соединенные Штаты пребывают в заблуждении относительно победы в холодной войне. По словам политика, США не выиграли ее, а даже близки к проигрышу.

Возникает вопрос: «Прав ли Медведев в такой оценке?» В последние годы американцы и их союзники много говорят о победе в холодной войне. В качестве аргументов приводится тот факт, что Советского Союза не стало, осталась лишь одна сверхдержава США – следовательно, победа Запада выглядит логичной.

Однако здесь не все так однозначно. Если смотреть объективно, то победу в холодной войне не одержал никто. Она завершилась после договоренностей между властями США и СССР.

При этом американцы продолжили мыслить категориями противостояния и обманным путем стали приближать блок НАТО к границам России. Конечно, подобное шулерство и надувательство дало им ощущение победы и всемогущества.

Но политический шулер не может быть победителем. Когда Россия вступила в противостояние с Соединенными Штатами, гегемония Вашингтона превратилась в мыльный пузырь. Так что Дмитрий Медведев прав: США не выиграли в холодной войне, а близки к ее проигрышу.

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