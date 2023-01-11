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Питерец.ру » Политика » Медведев – преемник Путина?

Медведев – преемник Путина?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pikabu.ru
Первым кандидатом на роль преемника Путина является Медведев

Более 10 лет назад в КВН была шутка, произнесенная как бы от лица Дмитрия Медведева. Пародировавший Дмитрия Анатольевича КВН-щик, предложил, что президентом России может стать только тот, кто им уже был.

Тогда это выглядело как реакция общественности на тандем Путина и Медведева. Однако в 2012 году Дмитрий Анатольевич перестал быть главой государства, возглавив правительство. Потом Медведева и вовсе списали со счетов, когда он занял место Зампреда Совбеза.

Однако в 2022 году позиции Медведева серьезно укрепились. И теперь именно он воспринимается как преемник №1. Так что шутка команды КВН может воплотиться в реальность.

Что указывает на вероятность такого сценария? Медведев посетил Китай, где встретился с главой КНР. Дмитрия Анатольевича встретили на высочайшем уровне. Понятно, что это ближайшее доверенное лицо Путина.

Еще Медведев не просто занимает пост Зампреда Совбеза, а курирует военно-промышленный комплекс страны. С учетом нынешних реалий, данное направление является ключевым.

«Питерец.ру» также обращает внимание на острые политические высказывания Дмитрия Анатольевича. К тому же у него имеется опыт руководства страной. Так что фигура Медведева выглядит логичной.

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