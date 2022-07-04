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Питерец.ру » Политика » Чем объяснить резкость Медведева?

Чем объяснить резкость Медведева?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
er.ru
Дмитрий Медведев отметился серией резких высказываний

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметился рядом резких постов и высказываний. Хотя во время заседания ПМЮФ Дмитрий Анатольевич был сдержаннее, чем в своем Телеграфе, но острая критика Запада по-прежнему имела место.

Раньше Медведев относился к Западу иначе. Чем же объяснить столь резкие перемены? Причин может быть несколько. По одной из версий Дмитрий Анатольевич рассматривается как будущий преемник Путина. Но такой вариант выглядит маловероятным.

Другая возможная причина – Медведев просто выражает отношение политических элит. Сегодня закончилось время для выбора дипломатических выражений. Поэтому острый на язык Дмитрий Анатольевич особо не церемонится в их выборе.

«Питерец.ру» обращает внимание, что в заявлениях Медведева нет ничего странного. Да, отношение Дмитрия Анатольевича к Западу изменилось. Но для таких изменений произошло достаточно много событий. Логично, что Медведев, который когда-то хотел «перезагрузки», сегодня настроен совершенно иначе.

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