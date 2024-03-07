Почему снова активизировался Медведев?

Дмитрий Анатольевич Медведев стал часто оказываться в центре внимания российских СМИ. Также за его резкими высказываниями следят и на Западе. И дело здесь не только в постах в Телеграмме.

Зампред Совбеза смело утверждает, что Украина – это Россия, объясняет тонкости относительно территориальных и стратегических границ страны, открыто говорит об опасности ядерной войны и т. п. Дмитрий Анатольевич понятен, логичен и убедителен.

При этом «Питерец.ру» задается вопросом: «Чем же вызван новый всплеск активности Медведева?» Причем имеется в виде его активность в информационном пространстве и транслирование важных идей.

Возможно, Медведев становится человеком, который в случае необходимости мог бы заменить Путина – эдаким запасным вариантом. Таким образом, активность бывшего президента и экс-премьера направлена как на российскую аудиторию, так и на западную.

Люди видят, что у России есть не только сильный лидер в лице Путина, но и жесткий «потенциальный преемник» в лице Медведева. Так российскому народу спокойнее и Западу – страшнее.