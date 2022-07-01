Медведев снова привлек к себе внимание

«Питерец.ру» отмечает, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в ПМЮФ. Дмитрий Анатольевич стал одним из хедлайнером этого юридического форума. Он отметился рядом громких высказываний.

Медведева продолжил критиковать Запад. По мнению бывшего президента, у западных политиков еще есть возможность раскаяться в грехах и признать многополярность мира. Еще Медведев снова раскритиковал введенные против России санкции. Он считает, что цель этих мер – сделать как можно больнее жителям нашей страны.

Что касается возможного исключения России из Совбеза, то Медведев уверен нереалистичного такого шага. Это предложение последовало от Украины, но реакции на него не было никакой. Ясно, что исключать Россию из никто не будет.