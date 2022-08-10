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Питерец.ру » Политика » Медведев обвинил Зеленского в фашизме

Медведев обвинил Зеленского в фашизме

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
smotrim.ru
Медведев провел параллели между Зеленским и Гитлером

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев продолжил остро реагировать на политические события, связанные с нашей страной. В частности, Дмитрий Анатольевич прокомментировал высказывание Зеленского, где тот предложил призвать к ответственности все население РФ.

Медведев обратил внимание, что когда-то похожие идеи выдвигал Гитлер. Тем самым российский политик указал на природу украинской власти. Можно сказать, что Дмитрий Анатольевич обвинил президента Украины в фашизме.

К сожалению, Медведев прав. «Питерец.ру» отмечает, что в мире происходят страшные вещи. Такое ощущение, что люди подвергаются массовому отупению. Запад программирует общество, искореняя оттуда всякие признаки инакомыслия. Происходящее не укладывается в даже обычную логику. Но раз так происходит, значит, этот абсурд кому-то нужен.

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