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Питерец.ру » Политика » Медведев стал активен

Медведев стал активен

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
Дмитрий Медведев проявляет активность в медиа-пространстве

Дмитрий Медведев отметился рядом высказываний по поводу текущей ситуации с Украины и западными санкциями. Дмитрий Анатольевич раскритиковал Соединенные Штаты за их политику, направленную на укрепление собственной страны. При этом Медведев отметил, что судьбы других народов Вашингтон не интересует. Политик припомнил бесполезные войны, которые США вели в Корее, Вьетнаме, Ираке и других странах.

«Питерец.ру» обращает внимание, что Дмитрия Анатольевича стали гораздо чаще цитировать в СМИ, чем раньше. Получается, политик снова заявил о себе. Причина этого лежит на поверхности.

Медведев является запредом Совбеза РФ. Сейчас во внешней политике происходит достаточно много событий, чем и охотно пользуется острый на язык Дмитрий Анатольевич. Он выражает критику в отношении Запада и стремится поправить свой рейтинг. Говорить о том, что Медведев восстал из пепла еще рано. Но, вне всякого сомнения, он остается на плаву.

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