Беглов и Бельский встретились с семьями участников СВО

Губернатор Беглов и спикер парламента Бельский повели встречу с членами семей участников военной операции. Во время этого мероприятия было озвучено предложение о создании помощи таким семьям. Еще у губернатора появится советник, который как раз будет заниматься вопросами поддержки этим людям.

Об этом Александр Беглов сообщил в своем Телеграм-канале. По словам градоначальника, совет станет той площадкой, где будут обсуждаться вопросы, касающиеся помощи военным, а также их близким.

Беглов также подчеркнул, что мобилизованные будут получать городские газеты. Их будут отправлять вместе с посылками. Такое решение стало ответом на просьбу жен мобилизованных.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице уделяют серьезное внимание вопросу поддержки участников СВО и членов их семей.