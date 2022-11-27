Александр Бельский: Город продолжает оказывать мобилизованным и их семьям всю возможную поддержку

Танковому батальону «Аврора», сформированному из мобилизованных петербуржцев, передали дополнительное снаряжение. Он должен будет отправиться из места временной дислокации в зону проведения специальной военной операции. Жителей города приехали поддержать спикер парламента Александр Бельский и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Александр Бельский также напомнил, что сейчас в Госдуме рассматривается новая мера социальной поддержки мобилизованных граждан. Речь идет о законопроекте, предусматривающем выделение особых квот их детям при поступлении в российские вузы. Соответствующие поправки внесены Советом Федерации ко второму чтению проекта бюджета страны на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
Батальону «Аврора» передали автомобили военного предназначения, медикаменты и инструмент. Они приобретены на благотворительные средства.
Отметим, именное подразделение торжественно проводили на Витебском вокзале 5 октября. Все военнослужащие имеют необходимую воинскую специальность и опыт военной службы.