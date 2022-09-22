Беглов о мобилизации

Александр Беглов провел заседание, посвященное реализации нового указа главы государства. Беглов и его команда занялись вопросами, связанными с мобилизацией в Петербурге.

Члены городского правительства должны будут подготовить предложения касательно поддержки мобилизуемых граждан и их семей. Градоначальник заявил, что будет держать жителей Северной столице в курсе происходящего.

Беглов также высказал свое мнение относительно указа президента. Александр Дмитриевич считает, что это был трудный, но необходимый шаг, который делается в защиту наших интересов.

«Питерец.ру» напоминает, что мобилизация будет частичной. На военную службу призовут чуть более 1% запаса. Причем государство должно будет оказать поддержку этим людям.