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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам

Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам

В Ротонде Мариинского дворца впервые состоялась церемония вручения паспортов петербургским школьникам. Мероприятие открылось Гимном Российской Федерации. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметили значимость события и пожелали удачи молодежи, вступившей в пору гражданской зрелости.

– Теперь вы обладатели документа, который говорит о принадлежности к нашей стране, нашему прекрасному городу. Этот тот документ, которым стоит гордиться. Берегите его! Паспорт – не только символ гражданства, но и свидетельство взросления. Это очень важно, потому что у вас появляется ответственность и возможности, – сказал Александр Бельский.

Спикер петербургского парламента поздравил девушек и юношей от всего депутатского корпуса, указав на символизм даты церемонии, которая прошла в канун празднования 350-летия со дня рождения основателя Северной столицы Петра Великого и Дня России.Александр Беглов выразил уверенность, что молодые граждане России станут достойными наследниками великой истории страны. 

Источник: ЗАКС
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