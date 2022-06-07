Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам

В Ротонде Мариинского дворца впервые состоялась церемония вручения паспортов петербургским школьникам. Мероприятие открылось Гимном Российской Федерации. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметили значимость события и пожелали удачи молодежи, вступившей в пору гражданской зрелости.

– Теперь вы обладатели документа, который говорит о принадлежности к нашей стране, нашему прекрасному городу. Этот тот документ, которым стоит гордиться. Берегите его! Паспорт – не только символ гражданства, но и свидетельство взросления. Это очень важно, потому что у вас появляется ответственность и возможности, – сказал Александр Бельский.

Спикер петербургского парламента поздравил девушек и юношей от всего депутатского корпуса, указав на символизм даты церемонии, которая прошла в канун празднования 350-летия со дня рождения основателя Северной столицы Петра Великого и Дня России.Александр Беглов выразил уверенность, что молодые граждане России станут достойными наследниками великой истории страны.