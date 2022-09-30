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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский: Каждый регион должен вносить посильный вклад в победу

Александр Бельский: Каждый регион должен вносить посильный вклад в победу

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский: Каждый регион должен вносить посильный вклад в победу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о решениях городского Правительства о мерах поддержки мобилизованных петербуржцев, добровольцев и их семей. Среди них – единовременные денежные выплаты уходящим на службу (100 тыс. призванным и 300 тыс. добровольцам), бесплатное школьное питание, проезд, путевки на летний отдых для их детей, освобождение семей от родительской платы в детских садах. Информацию главы исполнительной власти прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

            – Не далее, как в эту среду мы приняли закон, позволяющий исполнительной власти самостоятельно устанавливать объем и формы поддержки тех, кто отправляется в зону военной операции защищать нашу страну и наших союзников. И уже сегодня разработаны конкретные меры. Сейчас как никогда важна оперативность в принятии таких решений, потому что от этого зависят жизни и здоровье наших воинов, благополучие их семей. Город также поможет уходящим на фронт с дополнительным обмундированием и спецсредствами. Считаю, что каждый регион должен вносить посильный вклад в общее дело, не перекладывая все заботы на федеральный центр и волонтеров. Особо отмечу, что петербуржцы сформировали уже три добровольческих батальона. Люди верят в свою страну, и власть должна оправдать это доверие. Мы и дальше будем держать вопросы помощи семьям военнослужащих на особом контроле. А нашим ребятам хочу пожелать вернуться живыми, здоровыми и с победой!

Источник: ЗАКС
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