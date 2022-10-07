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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский: Кредитные каникулы – серьёзная помощь бойцам

Александр Бельский: Кредитные каникулы – серьёзная помощь бойцам

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Опубликовал: Anton78
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ЗАКС
Александр Бельский: Кредитные каникулы – серьёзная помощь бойцам

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на поддержку мобилизованных граждан и их семей. В частности, для них установлены кредитные каникулы. Это важная мера и серьезная помощь сотням тысяч бойцов, заявил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

– Государство продолжает последовательно решать вопросы мобилизованных. Вместе с кредитными каникулами, подписанными сегодня Президентом, установлены трудовые гарантии для участников спецоперации, они освобождены от начисления пени за просроченные платежи по ЖКХ. Со своей стороны мы также прикладываем усилия, чтобы мобилизованные петербуржцы получили необходимую поддержку. Это единовременные выплаты, помощь с обмундированием. В мобилизационных центрах работают нотариусы и приставы. Сотни жителей города смогли в короткий срок решить юридические вопросы. Не забыты и семьи наших героев. Дети могут бесплатно питаться в школе, ездить на общественном транспорте и отдыхать летом в лагерях. Город делает все, чтобы мужчины, защищающие интересы нашей страны в зоне СВО, чувствовали себя уверенно, – сказал Александр Бельский.

Напомним, ранее петербургский парламент принял закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации. Уже на следующий день его реализация была оформлена соответствующими решениями городского правительства.

Источник: ЗАКС
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