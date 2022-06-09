Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I

Петербург отмечает день рождения Петра I. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в панихиде по императору и освящении мерной иконы в Петропавловском соборе. По окончанию церемонии они возложили цветы к надгробию основателя Санкт-Петербурга, первого императора России.

Александр Бельский и Александр Беглов поздравили горожан и гостей Санкт-Петербурга со знаменательной датой.

– Настоящий государственник, человек, который думал не о себе, а о стране. Скромный быт, неприхотливость, все – ради государства, все – ради нашей державы! Строитель, плотник, мореход, воин и император. Изучал артиллерийское дело и подписывался бомбардиром, конструировал корабли на верфи и воплотил «морской парадиз», – сказал спикер петербургского парламента.

Как рассказал Александр Беглов, сегодняшняя панихида по императору станет доброй традицией. Ее будут служить в день рождения Петра Великого по старому стилю и в день его памяти. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург по-особому чтит память Петра Алексеевича, оказавшего колоссальное влияние на судьбу города и развитие страны.

В честь юбилейных торжеств в Санкт-Петербурге организована масштабная культурная программа, одним из центральных событий станет исторический проект «30 картин из жизни Петра Великого» на Марсовом поле.