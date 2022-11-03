Турецкий газопровод скоро заработает

«Питерец.ру» сообщает, что Турция в ближайшее время завершит строительство газопровода. Он будет подключен к черноморской системе. Месторождение газа в том регионе насчитывает порядка 540 млрд м3.

Турция намерена вложить в этот проект до 10 млрд $. Добыча и транспортировка газа по этому направлению имеет огромное значение. Сотрудничество с Турцией поможет России поставлять газ, минуя «Северные потоки».

Ранее президенты Путин и Эрдоган договорились о создании газового хаба в Турции. Это направление откроет большие перспективы для «Газпрома». Первые поставки планируют осуществлять в 2023 году.

Напоминаем, что диверсия на «Северных потоках» лишила Европу газа. Однако страны ЕС смогут получать газ через турецкое направление, если захотят договариваться с Россией.



