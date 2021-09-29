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Питерец.ру » Экономика » В чем выгода от повышения цен на газ?

В чем выгода от повышения цен на газ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какую выгоду может извлечь Петербург от повышение стоимости газа?

В последнее время в информационном пространстве часто обсуждалась тема поставок российского газа в Европу. Это трудности, с которыми столкнулись страны ЕС, высказывания зарубежных политиков и реакция со стороны российских властей. Но особняком здесь стоит вопрос повышения цен на газ для Европы.

Эксперт Татьяна Караваева считает, что Петербург может извлечь выгоду от такого поворота событий. Уже в этом году в городскую казну Северной столицы начнут приходить налоговые поступления от «Газпрома».

В августе месяце эта компания завершила процесс регистрации в Петербурге. Так что город начнет получать серьезные деньги от газового гиганта. Ожидается, что в этом году бюджет будет пополнен на 17 млрд руб., а в следующем – на 40 млрд руб.

«Питерец.ру» считает, что деньги от «Газпрома» в любом случае принесут выгоду для Северной столицы. При этом не так уж важно, повысилась цена на газ для европейцев или нет. К тому же рост стоимости не всегда приводит к увеличению объема продаж.

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