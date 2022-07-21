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Питерец.ру » Политика » Будет ли Европа спасать себя?

Будет ли Европа спасать себя?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mk.ru
Путин предложил вариант решения газового кризиса в ЕС

Владимир Путин предложил Евросоюзу способ, позволяющий избежать энергетического кризиса. По словам лидера РФ, проблему с нехваткой газа решит открытие «Северного потока-2».

По сути, газопровод готов к эксплуатации. Достаточно открыть вентиль, и Европа сможет получать необходимое количество «голубого топлива». Но для этого требуется завершить сертификацию этого газопровода. Иными словами, Евросоюзу нужно перестать блокировать проект.

Казалось бы, решение выглядит очевидным. «Северный поток-1» ремонтируют, и пока можно было открыть новый маршрут. Вопрос в том, пойдет ли Европа на такой шаг? Или же страны ЕС продолжат отказываться от спасения самих себя?

Похоже, Европе нравится заниматься политическим мазохизмом. В общем, Старому Свету предстоит выбирать – допустить серьезный кризис, топить дровами, столкнуться с недовольством собственных граждан или договариваться с Россией. Но в этом театре газового абсурда выбор не настолько очевиден, как могло быть при здравом уме и твердой политической воле.

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