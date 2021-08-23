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Питерец.ру » Политика » Европа откажется от российского газа?

Европа откажется от российского газа?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
naftogaz.com
Европа намерена уменьшить зависимость от нашего газа

«Питерец.ру» сообщает, что страны Старого Света намерены отказаться от поставок российского газового топлива или осуществлять их в малых объемах. Европа намеревается достичь этой цели к 2050 году. Об этом заявила глава ФРГ Ангела Меркель.

По ее заверению, Европа желает решить проблему зависимости от российского газа. Это должно произойти в течение ближайших 25 лет. Меркель озвучила подобные планы на встрече с украинским президентом Зеленским.

Во время переговоров был также затронут вопрос строительства газопровода «Северный поток-2». По словам «бундес-леди», Россия не сможет использовать его в качестве политического инструмента. Если же это произойдет, то Европа намерена ответить санкциями.

Как будет реагировать Россия? Намерения Европы уменьшить зависимость от нашего газа не являются неожиданностью. Власти РФ и руководство «Газпрома» готова к такому развитию сюжета. Уже сейчас идет активная работа по альтернативным рынкам. Россия найдет, кому поставлять свой газ.

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