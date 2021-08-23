Европа откажется от российского газа?

«Питерец.ру» сообщает, что страны Старого Света намерены отказаться от поставок российского газового топлива или осуществлять их в малых объемах. Европа намеревается достичь этой цели к 2050 году. Об этом заявила глава ФРГ Ангела Меркель.

По ее заверению, Европа желает решить проблему зависимости от российского газа. Это должно произойти в течение ближайших 25 лет. Меркель озвучила подобные планы на встрече с украинским президентом Зеленским.

Во время переговоров был также затронут вопрос строительства газопровода «Северный поток-2». По словам «бундес-леди», Россия не сможет использовать его в качестве политического инструмента. Если же это произойдет, то Европа намерена ответить санкциями.

Как будет реагировать Россия? Намерения Европы уменьшить зависимость от нашего газа не являются неожиданностью. Власти РФ и руководство «Газпрома» готова к такому развитию сюжета. Уже сейчас идет активная работа по альтернативным рынкам. Россия найдет, кому поставлять свой газ.