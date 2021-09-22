«Газпром» ответил обнаглевшему Западу

Соединенные Штаты потребовали от нашей страны обеспечить дополнительные поставки газа в Европу. Дескать, европейцам не хватит газа на зиму, от этого они там замерзнут и не смогут нормально перезимовать. Поэтому «Газпром» просто обязан нарастить поставки газа.

Причем заявление США прозвучало достаточно жестко и безапелляционно. Естественно, наша страна ответила отказом. С какой стати мы должны вникать в чьи-то проблемы, если эти страны сначала плюют на наши трудности?! В «Газпроме» ответили, что поставляют газ в полном соответствии с имеющимися обязательствами по контракту.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Если Европа такая несчастная и не может обойтись без нашего газа, что же она санкции не отменяет?» Ну и Америка тоже ведет себя странно. У США все вокруг что-то должны, только не они. Американцы сначала вставляют палки в колеса проекта «Северный поток-2», а потом что-то просят по поводу газа. Кажется, что на такую наивную наглость способны только они.