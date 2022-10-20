Появится газовый хаб

Нормальные поставки газа в ЕС стали невозможны по причине повреждения «Северных потоков». Однако эти страны все же смогут получать наше «голубое топливо», если того захотят.

Крупный газовый хаб будет открыт в Турции. Договоренности между Путиным и Эрдоганом были достигнуты. Турецкий президент заявил об этом во время выступления перед членами своей партии. Так что предложение России вызвало положительный отклик у Турции.

«Питерец.ру» отмечает, что компания «Газпром» сможет поставлять газ по новому направлению. При этом для «Турецкого потока» характерен более высокий уровень безопасности. Еще открытие этого направления позволит лучше регулировать цены. Вот только захочет ли воспользоваться этим хабом Европа?