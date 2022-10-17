«Питерец.ру» отмечает, что популярность Владимира Путина в стране растет. Это характерно как для Петербурга, так и других городов. Однако идеи российского президента начинают положительно воспринимать даже на Западе.

Эксперты отмечают, что популярность идей Путина растет среди обычного населения США и Европы. С российским президентом начинают соглашаться даже некоторые лидеры.

Выступление Путина по итогам референдума с присоединением новых территорий вызвала большой резонанс. Критика политики двойных стандартов нашла отклик у людей, поддерживающих настоящие принципы демократии.

Так что попытка Запада демонизировать Путина не удалась. Люди постепенно начинают понимать, что к чему и задают вопросы своим властям.